Vorsitzender der Krefelder CDU-Stadtratsfraktion Ehemaliger Beigeordneter Alfred Böll im Alter von 92 Jahren verstorben

Böll wurde am 18. Januar 1932 in Krefeld geboren. Nach der Mittleren Reife absolvierte er eine Lehre als Groß- und Einzelhandelskaufmann. Er studierte später an der Pädagogischen Akademie in Essen und wurde Lehrer. Böll unterrichtete an Schulen in Duisburg, Kempen und Krefeld und war Rektor der Grundschule Bismarckstraße.