Künstlerhaus in Krefeld : Die Kreativen der „Im Brahm“

Viele Städte wünschen sich ein Künstlerhaus, in dem verschiedene Bereiche der Kreativität unter einem Dach gedeihen. In der „Im-Brahm“ ist es gewachsen.

Das Reklamelächeln zieht immer noch. Der pausbäckige Junge an der Hauswand hat viele Jahre lang für frische Backwaren aus der Im-Brahm-Brotfabrik geworben. Und wenn an der Ritterstraße die Zeit der Großbäckerei den Achtzigern passé ist, so ist das Kindergesicht immer noch ein Markenzeichen. Es erzählt von einem Kapitel des imposanten Backsteingebäudes, das in seiner 111-jährigen Geschichte vieles erlebt hat: Konsumgenossenschaft, belgische Besatzer, Nationalsozialismus, Brotfabrik, Zirkus und aktuell eine Nutzung, die sich viele Städte wünschen: ein Haus der Kreativität. Was in Projekten anderswo künstlich gezüchtet wird, ist in Krefeld über Jahrzehnte gewachsen. Von vielen weitgehend unbemerkt. Aber wer den Innenhof durchquert, kann in unterschiedliche Welten eintauchen.