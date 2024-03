Spitzenleistung des Krefelder Handwerks Egelsberg-Mühle – ein Schmuckstück öffnet die Türen

„Die Mühle ist wunderschön geworden. Bei der modernen Sanierung ist das alte Flair erhalten geblieben“, lobten Sarah Schürmanns und Lisa Küppers. Wobei die beiden Frauen einen besonderen Bezug zur Egelsberg-Mühle haben. Sie sind Standesbeamtinnen der Stadt Krefeld und werden zukünftig in der Mühle Trauungen durchführen. In diesem Jahr sind es dabei zwei Termine, die auf den Juni und den August terminiert sind. Beide Termine sind bereits ausgebucht. Damit werden sich in diesem Jahr acht Paare das Ja-Wort in einem einmaligen historischen Ambiente geben. Die Nachfrage zeigt, wie begehrt die Mühle ist. „Wir gehen davon aus, dass es zukünftig mehr Hochzeitstermine in der Egelsberg-Mühle geben wird“, sagte Küppers.