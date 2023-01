Kultur in Krefeld „Eat and Read“ in Krefelds Literaturhaus

Die Lesungen der Westwerk-Reihe werden sicherlich Höhepunkte in diesem Jahr sein. „Wir wollen vermehrt Doppel-Lesungen anbieten“, sagt Hoeps. Den Anfang machen Emine Sevgi Özdamar (Ein von Schatten begrenzter Raum) und Dinçer Güçyeter (Unser Deutschlandmärchen) am Montag, 6. März, um 19.30 Uhr in der Fabrik Heeder an der Virchowstraße 130. Sie wurde 2022 mit dem Georg-BüchnerPreis ausgezeichnet. Er erhielt im selben Jahr den Peter-Huchel-Lyrikpreis. „Wir sind geehrt, dass die erste persönliche Begegnung dieser beiden hervorragenden Autoren in Krefeld stattfindet“, freut sich Hoeps. Die Autoren lesen aus ihren aktuellen Romanen und unterhalten sich unter anderem über ihr gemeinsames Interesse an Brecht, über Sprache und Identität. Die Reihe wird fortgesetzt mit den Doppel-Lesungen und Gesprächen von Kristina Hauff (In blaukalter Tiefe) und Toine Heijmans (Der unendliche Gipfel) am Mittwoch, 26. April, um 19.30 Uhr im KaiserWilhelm-Museum am Joseph-Beuys-Platz sowie Joris Bas Backer (Küsse für Jet) und Tobi Dahmen (Fahrradmod) am Mittwoch, 17. Mai, um 19.30 Uhr im Schlachtgarten an der Dießemer Straße 9.