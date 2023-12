Flucht über die Kölner Straße E-Scooter-Fahrt endet in der Gefängniszelle

Die Fahrt endete in der Haftzelle: Am vergangenen Freitag, 15. Dezember, gegen 20.30 Uhr wollte die Polizei einen Mann anhalten, weil er mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg der Kölner Straße fuhr. Als der Unbekannte die Beamten sah, ergriff er die Flucht und ließ den Scooter zurück. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann schließlich stellen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. In seinen Taschen wurden Betäubungsmittel und eine größere Menge Geld gefunden. Wie die Behörde weiter mitteilte, verlief ein Drogentest positiv. Außerdem stellte sich heraus, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet war, das Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörte und der Mann per Haftbefehl wegen Drogendelikten gesucht wurde. Der polizeibekannte 37-Jährige wurde festgenommen und kam in Haft. Welche Betäubungsmittel bei dem Mann sichergestellt wurden, teilten die Einsatzkräfte der Polizei nicht mit. Auch zur Höhe des sichergestellten Geldbetrags machten die Beamten bisher keine weiteren Angaben.