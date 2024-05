Mobilitätskonzept in Krefeld Ländliche Gebiete und enge Straßen –was tun, wenn es mit Bus und Bahn nicht weitergeht

Auch in Kleve fährt ein elektrischer Kleinbus. Der weiße Sprinter, gerade mal 8,70 Meter lang und 163 PS stark, kurvt bereits seit 2009 durch die engen Straßen der Innenstadt und zählt zu den am stärksten frequentierten Buslinien in Kleve. Auch schon seit einem Vierteljahrhundert ist ein Kleinbus, der so genannte Bürgerbus, in Hünxe unterwegs, und in Hünfeld in Hessen verbindet ein Citybus die Wohngebiete am Rande mit der Kernstadt. Auch dies ist in Krefeld ein mögliches Einsatzgebiet für Kleinbusse, wenn man an kaum an den Nahverkehr angebundene Gebiete wie die Egelsbergsiedlung, Teile des Hülser Bruchs (Umweltzentrum) oder Flünnertzdyk (Tierheim) denkt.