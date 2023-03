Oberlandesgericht entscheidet Durften Banken auf Girokonten Negativzinsen nehmen?

Die Banken und Geldinstitute auch in Krefeld dürften gespannt auf das Oberlandesgericht (OLG) in Düsseldorf blicken: Dort soll am Dienstag, 7. März, die Berufungsverhandlung nach einer Klage des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände verhandelt werden. Es geht um die Frage, dürfen Banken für Girokonten ein Verwahrentgelt – im Volksmund Negativzinsen genannt – verlangen? Die Aktualität hat die Thematik in den Hintergrund gedrängt. Nach Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank sind Negativzinsen derzeit kein Thema mehr. Möglicherweise ist das Urteil nur von akademischer Bedeutung. denn die Klage auf Rückzahlung hat das Landgericht in der Landeshauptstadt in erster Instanz zurückgewiesen.