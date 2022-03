Caféhaus-Kultur in Krefeld : Düsseldorfer Gastronom Hung Bui im „K+“

Museumsleiterin Katia Baudin und Rachid Jaghou, Leiter Zentrales Gebäudemanagement, freuen sich auf das Wechselspiel von Kulinarik und Kunst. Gastronom Hung Bui (vorne) hat im neu gestalteten Café „K+“ viel vor. Foto: Stadt Krefeld/Dirk Jochmann

Krefeld Am ersten Aprilwochenende eröffnet das „K+“ im Kaiser-Wilhelm-Museum. Geführt wird es vom einer bekannten Größe in der Gastronomie der Landeshauptstadt. Hung Bui lobt das Ambiente der Krefelder Räumlichkeiten.

(RP) Der bekannte Düsseldorfer Gastronom Hung Bui ist der neue Pächter des Museumscafés „K+“ im Kaiser-Wilhelm-Museum. In der Landeshauptstadt betreibt er seit elf Jahren erfolgreich die Restaurants „LADÜ“ an der Krefelder Straße und das „LADÜ am Deich“ am Niederkasseler Deich. Im vergangenen Jahr besichtigte er erstmals das nach den Entwürfen von Designer Robert Stadler aus Paris gestaltete „K+“. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt der 62-Jährige. Zurzeit laufen die Vorbereitungen für das Eröffnungswochenende vom 2. bis 3. April.

In der von Designer Robert Stadler entworfenen Inneneinrichtung wird es viel zu entdecken geben. Foto: Stadt Krefeld/Dirk Jochmann

Ein Wechselspiel aus Kulinarik und Kunst wird die Besucher des Hauses am Joseph-Beuys-Platz ab nächstem Monat erfreuen. „Es soll ein Erlebnis werden, zu uns zu kommen“, sagt Hung Bui. Eine zentrale Rolle in seinem Konzept wird der Innenhof spielen. „Dieser wunderbare, schöne Ort wird ein Highlight sein“, schwärmt der Gastronom, der von der Atmosphäre dieses einzigartigen Platzes von Beginn an begeistert war. Dort werden momentan mehrere Bäume aufgestellt, die in den Sommermonaten Schatten an den Tischen spenden sollen. „Wir werden draußen auch ein Winter-Programm unter anderem mit Glühwein und Flammkuchen anbieten“, so Bui.

Das Café ist gestalterisch in verschiedene Bereiche unterteilt. Moderne Sessel laden zum Entspannen und Genießen ein. Foto: Stadt Krefeld/Dirk Jochmann

Innen wie außen erwarten die Gäste immer wieder besondere Aktionen und Auftritte. „Wir werden Themenabende haben mit französischer oder spanischer Musik, neue Weine präsentieren oder mittendrin kann auch mal ein Zauberer auftreten“, sagt der 62-Jährige. Ähnlich vielfältig wird sich die wöchentlich wechselnde Speisekarte der Bistroküche präsentieren. „Unsere Küche ist extrem kreativ“, betont Bui. Regional, nachhaltig, innovativ – diese Aspekte stehen bei den kulinarischen Kompositionen im Fokus. Zudem bietet er eigenen Wein, selbstgerösteten Kaffee und selbstgemachten Kuchen an. „Wir haben viele Krefelder Gäste in Düsseldorf, die unser Konzept bereits kennen und schätzen. Ich hoffe, sie bald auch hier begrüßen zu können“, sagt Bui.

Hung Bui führt bereits zwei Restaurants in Düsseldorf. Foto: Stadt Krefeld/Dirk Jochmann

„Wir haben sehr intensiv einen neuen Pächter gesucht und den Richtigen gefunden. Hung Bui ist ein sehr erfahrener Gastronom“, sagt Rachid Jaghou, Betriebsleiter des Zentralen Gebäudemanagements. Seine Abteilung organisierte die Ausschreibung, die Sichtung der Bewerber und die abschließenden Vertragsverhandlungen. Mit der Wahl ist auch Museumsleiterin Katia Baudin zufrieden: „Herr Bui geht mit so viel Energie an die Sache. Er sieht hier so viele Potenziale und Möglichkeiten. Wir werden viele kreative Wege gemeinsam gehen“, hofft Baudin.