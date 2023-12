Test mit eTrailer in Krefeld DSV setzt drei neue E-Lkw im Ruhrgebiet ein

Nun habe DSV in Bochum und Bonn drei weitere E-Lkw in Betrieb genommen und treibe damit gemeinsam mit seinem langjährigen Partner „dm-drogerie markt“ die nachhaltige Logistik weiter voran, berichtete ein Sprecher. Mit der Flottenerweiterung setze DSV nun erstmalig auch im Ruhrgebiet E-Lkw ein. Von einem DSV-Lager in Bochum aus beliefern zwei der DAF-Lkw in einem Umkreis von 120 Kilometern die Märkte. Im Lager in Weilerswist unterstütze der dritte von DAF georderte E-Lkw die nachhaltige Flotte und die emissionsfreie Belieferung von 15 Bonner Märkten. Aktuell übernehme DSV den Transport zu den bundesweit mehr als 2100 dm-Märkten aus den gemeinsam betriebenen Verteilzentren. Dafür werden an einem durchschnittlichen Tag mehr als 15.000 Paletten in mehr als 800 Lkw auf den Weg gebracht. Seit März erfolge die Belieferung von 17 Märkten in Nürnberg sogar mit vier Wasserstoff-Lkw, informierte der Sprecher.