Ansgar Heveling in Krefeld DSV informiert Abgeordneten über Probleme der Logistik-Branche

Der internationale Logistikmulti DSV bündelte 2015 alle drei Firmensparten am Standort Krefeld. Nach einjähriger Bauzeit zog DSV mit den Divisionen Straße (Road), Luft und See (Air and Sea) sowie Dienstleistungen (Solutions) schrittweise nach Fichtenhain auf ein 168.000 Quadratmeter großes Grundstück.