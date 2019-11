Reaktion auf Rathaus-Pläne zur Innenstadt : Druck der CDU für Sauberkeit und Sicherheit zahlt sich aus

Krefeld Die CDU hat auf den Vorstoß des Oberbürgermeister reagiert.

(jon) Der Druck der CDU auf die Verwaltung mit OB Frank Meyer an der Spitze hat sich in Sachen Sauberkeit und einer attraktiveren Innenstadt ausgezahlt. „Seit über drei Jahren haben wir zahlreiche Ideen für mehr Sicherheit, Sauberkeit und eine attraktivere Innenstadt eingebracht. Mit der Ankündigung 300.000 Euro genau dafür auszugeben, folgt Meyer endlich unseren Forderungen“, freut sich der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende, Jürgen Wettingfeld. „Wenn der OB jetzt 300.000 Euro einsetzen will, um seinem Konzept ,Handeln und Helfen’ zum Durchbruch zu verhelfen, wie er selbst sagt, freuen wir uns darüber. Vielmehr begrüßen wir es jedoch, dass er damit unserem Vorschlag folgt, und zahlreiche Ideen mit dem Geld umgesetzt werden können. Gleichzeitig müssen wir dem Handelsverband danken, der seit Jahren mit großem Einsatz für die Belange der Innenstadt streitet“, erklärt Wettingfeld.