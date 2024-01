Wäschekorb als Transportkiste Drohne rettet 120 Rehkitze in Krefeld

Große Verdienste um die Wildtierrettung haben sich im vergangenen Jahr die beiden jungen Mitglieder der Wildtier-Hegegemeinschaft, Charlotte Maaßen und Louis Horrix, erworben. Wochenlang sind beide in den Sommermonaten schon nachts um drei bis vier Uhr aufgestanden, zu den Wiesen und Weiden gefahren und haben mit der Drohne und den Revierjägern nach Wildtieren in den Wiesen und Weiden gesucht. „Ich besuche das Gymnasium Fabritianum und habe die Arbeit mit der Drohne immer vor dem Beginn der Schule absolviert. Die Arbeit war bis sieben Uhr am Morgen immer erledigt. Danach startete der Unterricht. Die Rehkitzrettung macht mir sehr viel Freude, und es ist eine sinnvolle Tätigkeit, weil wir Wildtiere schützen können“, sagt Charlotte Maaßen, die im Sommer morgens immer per Kleinkraftrad zum Feld fuhr. Auch Jungjäger Louis Horrix schätzt sein Ehrenamt: „Man ist in der Natur, man kann etwas bewegen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man ein Kitz im Arm hält und retten kann. Auch später, wenn es zum richtigen Reh ausgewachsen ist, ist es umso mehr eine Freude, die geretteten Tiere in der Natur beobachten zu dürfen.“