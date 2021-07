Inzidenz-Wert wieder über 10 : Krefeld drohen wieder schärfere Corona-Regeln

Krefeld Die 7-Tage-Inzidenz liegt wieder über zehn – bleibt das acht Tage so, rutscht Krefeld von der Inzidenzstufe 0 in die Inzidenzstufe 1. Wir erläutern die dann geltenden etwas schärferen Regeln.

Neun neue Infektionen verzeichnet der städtische Fachbereich Gesundheit am Donnerstag, 15. Juli (Stand: 0 Uhr). Die Gesamtzahl aller bisher infizierten Personen liegt nun bei 11.699. Als aktuell infiziert gelten 35 Personen, 27 Personen waren es am Vortag. Genesen sind inzwischen nach einer Corona-Infektion 11.487 Personen, eine mehr als am Vortag. 177 Personen sind bisher im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben. Im Krankenhaus müssen derzeit keine Patienten nach einer Corona-Infektion behandelt werden. 32.691 Personen haben sich bislang – freiwillig oder behördlich angeordnet – in Quarantäne begeben. 53.147 Erstabstriche sind bisher vorgenommen worden. 23 davon sind noch offen.

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 10 an fünf Tagen hintereinander gilt in Nordrhein-Westfalen die Inzidenzstufe 0, in der sich auch Krefeld derzeit befindet. Das nun erfolgte Übersteigen der 10er-Marke bedeutet nun aber nicht automatisch, dass in Krefeld wieder die Inzidenzstufe 1 gilt. Das Land gibt vor, dass im Regelfall eine Rückstufung in Inzidenzstufe 1 erst dann erfolgt, wenn der Inzidenz-Wert von 10 wieder acht Tage hintereinander überschritten wird. Begründet wird dies damit, dass in diesem Zahlenbereich schon sehr kleine Infektionsausbrüche relevante Schwankungen verursachen können. Bei einem dynamischen Anstieg, der nicht lokal begrenzt ist, kann das Gesundheitsministerium die Inzidenzstufe allerdings auch schon nach drei Tagen des Überschreitens wieder hochstufen.