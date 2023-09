Rauschgiftanbau an der Schwertstraße in Krefeld Drogenplantage im Schatten des Hilfezentrums

Der entscheidende Tipp kam von den Kollegen aus Kleve: In Krefeld wurde am Donnerstag eine Cannabisplantage im Keller einer Lagerhalle ausgehoben. Pikant: Das Drogenversteck liegt an der Schwertstraße – dort hat die Verwaltung zum Jahresanfang ihr Drogenhilfezentrum eröffnet. Die 1995 sichergestellten Pflanzen standen laut Aussage von Experten der Ermittlungsgruppe (EG) Herkules kurz vor der Ernte und hatten einen Wert von bis zu 750.000 Euro. Sie wurden beschlagnahmt und durch das Technische Hilfswerk abtransportiert. In den Räumen hielten sich zwei Albaner (26 und 18 Jahre) auf. Die beiden sind bisher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten und haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.