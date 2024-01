Schwertstraße in Krefeld Drogenkonsumraum nach dem Feuer wieder offen

Der Empfangsbereich und das danebenliegende Café Pause als Tagesaufenthalt müssen noch einige Zeit geschlossen bleiben. Das Feuer zog dort bis in die Holzbalken des Daches. Diese Räume werden nun durch bauliche Maßnahmen abgetrennt und dann entsprechend saniert. Die Fertigstellung könnte nach Einschätzung der Versicherung sogar mehrere Monate in Anspruch nehmen. Unter anderem müssen Arbeiten am Dach erfolgen, die witterungsabhängig sind. Die Stadtverwaltung prüft jetzt gemeinsam mit der Caritas, dem Betreiber des Café Pause, ob der Tagesaufenthalt vorübergehend in andere Teile des Gebäudes verlegt werden kann.