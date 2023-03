Eröffnung am 13. März Rundgang durchs Drogenhilfezentrum in Krefeld

Wohl nur der Surfpark wird in Kre­feld so kontrovers diskutiert wie das Drogenhilfezentrum (DHZ) an der Schwertstraße. Für die einen ist es der große Wurf in der Drogenpolitik der Stadt, für die anderen hingegen der Untergang des Quartiers am Harden­bergplatz. Welche Auswirkungen es am Ende in der Realität hat, wird sich bald zeigen: Die Arbeiten sind abgeschlos­sen, und am Montag, 13. März, wird das Zentrum den Betrieb aufnehmen.