Drogenpolitik in Krefeld Drogenhilfezentrum geht an den Start

Auch dem Quartier solle das DHZ helfen. „Es ist doch Augenwi­scherei, dass jetzt das Ende des Hardenbergviertels besungen wird – meist von den Leuten, die Jahrzehn­telang weggeschaut haben. Richtig ist doch, dass das Quartier nie so sehr im Fokus stand wie jetzt“, be­tont Meyer. Dass die Konsumenten den Schritt zur Schwertstraße mitgehen, davon ist die Leiterin des Zentrums, Ja­nine Sprünken, überzeugt. „Wir hat­ten vor einigen Tagen einen Termin für die sozialpolitischen Sprecher der Ratsfraktionen. Just an dem Tag saß ein Konsument vor der Tür und machte gerade alles für den Konsum bereit. Ich musste ihn dann bitten, zu gehen. Er war sehr verständnis­voll und fragte, was hier passiere. Ich erklärte es ihm und er war be­geistert. ‚Bekomme ich dann auch einen Tee?‘, fragte er. Ich hab das bestätigt und ihm auch erläutert, dass er hier in sauberer Umgebung konsumieren kann. Am Montag, rund drei Wochen später, klin­gelte er und fragte, wann es denn so weit sei. Solche Fälle zeigen mir: Die Menschen werden es anneh­men, sie freuen sich regelrecht auf das Zen­trum“, sagt sie.