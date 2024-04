Neue Technik DRK bietet mehr Mobilität für Hausnotruf-Kunden in Krefeld

Das System funktioniert einfach: Im Haus oder in der Wohnung des Kunden steckt das neue Zusatzgerät einfach in der Basis-Station, über die es auch aufgeladen wird. Dort funktioniert das Kombi-Notruf System wie ein „normales“ Hausnotruf-Gerät, der Kunde bedient es wie gewohnt. In einer Notsituation weiß die Hausnotrufzentrale, dass der Kunde sich zu Hause befindet und kann an diese Adresse entsprechend Hilfe entsenden.