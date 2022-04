Zentrale in Krefeld : DRK baut Katastrophenschutzzentrum

Sabine Hilcker (links) und Diether Thelen (Mitte) vom DRK Kreisverband Krefeld. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Das Krefelder Rote Kreuz baut ein neues Gebäude in Hüls. Von dort aus soll vor allem der Katastrophenschutz organisiert werden. Für die Heizung des Gebäudes kommt eine Wärmepumpe zum Einsatz und die Stellplätze für Rettungsfahrzeuge sollen flexibel gestaltet werden.

Das Krefelder Rote Kreuz bekommt ein neues Gebäude, von dem aus vor allem der Katastrophenschutz organisiert werden soll. Am Montag stellten die Verantwortlichen, Geschäftsführerin Sabine Hilker und der Kreisverbandsvorsitzende Diether Thelen das Projekt gemeinsam mit Architekt Martin Sulke vor. Das neue vier-Millionen-Objekt mit Wagenhalle, Schulungs- und Lagerräumen, Küche und einer modernen Kommunikationszentrale wird in den kommenden zwei Jahren als Teil des neuen Gewerbegebiets den Ham in Hüls entstehen.

Die vergleichsweise geringen Kosten für ein Projekt mit rund 2000 Quadratmetern umbauter Fläche auf einem 4200 m²-Gelände erklären sich vor allem durch eine zurückhaltende Investitionsweise. „Wir finanzieren das Geld zu knapp 60 Prozent aus Eigenmitteln. Dazu kommen dann sehr zinsgünstige Darlehen der Sparkasse und der KfW. Auf diese Mittel haben wir als Teil eines Fonds zur Katastrophenvorsorge Anspruch“, erläutert Thelen. Das sei eine große Belastung für das DRK. „Darum haben wir oft Kompromisse gemacht. So bereiten wir das Gelände für alle Eventualitäten vor, werden aber Vieles erst sukzessive errichten. Beispielsweise sind alle Anschlüsse und Schaltungen für ein Notstromaggregat da. Das Aggregat selbst aber wird erst in der Zukunft nachgerüstet. Ebenso sieht es mit Photovoltaik aus“, sagt der Kreisverbandsvorsitzende.

INFO Ehrenamt ist wichtige Säule des DRK Das Deutsche Rote Kreuz ist ohne Ehrenamt fast nicht denkbar. Auf 50 hauptamtliche Mitarbeiter in allen Bereichen kommen aktuell rund 120 aktive Ehrenamtler. Insbesondere diesen sollen möglichst gute Arbeitsbedingungen geboten werden, um auch weiter attraktiv zu sein. Darum gibt es beispielsweise eine Stiefelwaschmaschine im neuen Gebäude. Aber auch Schulungsräume und Abläufe sollen komfortabler werden.

Das Objekt soll einerseits aus einer rund 1500 m² großen Fahrzeughalle mit 40 Stellplätzen bestehen. „In dieser Halle stehen die Fahrzeuge in drei Reihen. Die vordere hat direkt eigene Tore, sodass die Fahrzeuge schnell ausrücken können. Sie werden auch stetig mit Strom versorgt und so weiter, sodass wir in dauerhafter Bereitschaft sind. Die beiden hinteren Reihen können dann über eine gemeinsame Ausfahrt beschickt werden. Das ist ähnlich einem sehr großzügig gehaltenen Parkhaus“, erzählt Architekt Sulke. Die den Toren abgewandte Seite mit aktuell 16 Stellplätzen ist so gestaltet, dass die Stellplätze auch schnell verändert werden können. „Fahrzeuggrößen können sich gerade im Bereich des Katastrophenschutzes schnell ändern. Wir können aus diesen 16 Plätzen auch einfach acht oder sogar sechs machen. Es gibt keine Träger oder ähnliches, die das verhindern“, erläutert Thelen.

Der Entwurf des Gebäudes. Foto: DRK

Die neue Anlage soll in allererster Linie die Bedingungen verbessern. „Wir sind auch heute voll einsatzfähig. Aber manche Dinge sind sehr improvisiert. Gerade unseren Ehrenamtlern können wir nicht die Arbeitsbedingungen bieten, die wir gern bieten würden und das macht es zunehmend schwer, neue Kräfte zu finden. Ohne Ehrenamtler aber wären viele Veranstaltungen, die wir betreuen, schlicht nicht mehr möglich, weil die Kosten aus dem Ruder liefen. Seien das Breitensport oder Feste und dergleichen“, sagt Hilker, die sich entsprechend auf die Fertigstellung des Gebäudes, die für Ende 2023 geplant ist, freut.

Neben der Fahrzeughalle soll das Objekt auch einen Verwaltungsbereich enthalten. „Die untere Etage hat dabei fast vier Meter Deckenhöhe. Das ist für die Fahrzeuge gut, aber auch für das Lager. So können wir Zelte, Betten, Kommunikationsequipment und so weiter in Hochregalen einlagern und die Fahrzeuge ebenerdig beschicken. In der oberen Etage des Verwaltungsgebäudes finden sich vor allem die Schulungsräume für unsere Ehrenamtler. Schulungen für Externe, also zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse bleiben vorerst im alten Gebäude in Bockum“, sagt der DRK-Vorsitzende weiter.

Das Gebäude soll ein einheitliches Erscheinungsbild erhalten. „Wir planen für die Fahrzeughalle mit lichtdurchlässigen Polycarbonat-Platten in verschiedenen Grautönen auf einem Stahlskelett. Die Halle wird vor allem über eine Luft-Wärmepumpe geheizt, soll aber im Winter nur auf sieben Grad gebracht werden. Eine effektivere Erd-Wärmepumpe ist nicht möglich, da es ein Wasserschutzgebiet ist“, sagt Sulke. Das Verwaltungsgebäude werde mit einem ebenfalls grauen Dämmputz versehen. „Außerdem ist das Dach zu gut 40 Prozent begrünt. Das ist auch eine Anforderung des B-Planes“, erklärt der Architekt.