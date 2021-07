Studium in Krefeld : Dreimal Note 1,0 für Wirtschaftswissenschaftler

Krefeld Wirtschaftswissenschaftler der Hochschule Niederrhein überzeugten mit ihren Themen für die Abschlussarbeit auch in der täglichen Unternehmenspraxis.

Céline Kimmel wurde für die beste Masterabschlussarbeit in „Business Management“ ausgezeichnet. Das Thema der Masterabsolventin: Smart Cities in Deutschland – Entwicklungsstand und Handlungsempfehlungen für eine beschleunigte Umsetzung. Frau Kimmel schrieb ihre Abschlussarbeit bei Vodafone und wurde im Anschluss direkt in ein Trainee-Programm übernommen. „Neben dem sehr guten Arbeitsergebnis freut mich, dass Frau Kimmel die Ansprechpartner bei Vodafone durch ihre Abschlussarbeit so sehr überzeugen konnte, dass sie direkt in ein Trainee-Programm übernommen wurde“, sagte Hartmut Wnuck.