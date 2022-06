Dreijährige nachts allein im Auto gelassen : Alkoholisierte Mutter zeigt sich uneinsichtig

Krefeld Die alkoholisierte 23-jährige Mutter zeigte sich uneinsichtig und nahm den Polizeieinsatz eher belustigt zur Kenntnis. Das dreijährige Mädchen blieb den Angaben der Einsatzkräfte zufolge unversehrt.

Das hat ein Nachspiel für eine junge Mutter aus der Seidenstadt: Nach der Befreiung eines dreijährigen Mädchens am Wochenende aus einem Auto in der Düsseldorfer Altstadt hat die Polizei einen Bericht an das Jugendamt in Krefeld geschrieben. Zudem werde der Vorfall vom zuständigen Fachkommissariat noch strafrechtlich geprüft, ergänzte eine Polizeisprecherin. „Mitarbeitende des ,Team Kindeswohl‘ des Fachbereichs machen heute noch einen Hausbesuch bei der Familie, um zu überprüfen, ob eine Unterstützung oder gegebenenfalls andere Maßnahmen erforderlich sind“, so eine Sprecherin der Verwaltung.