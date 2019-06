Produktionen in Krefeld : „Dreihundert Schritte“ bei Fabrik Heeder tanzen

Der zeitgenössische Tanz der freien professionellen Szene hat seit Jahrzehnten mit der Fabrik Heeder in Krefeld eine landesweit bedeutsame Bühne. Das Format „First & Further Steps“ des städtischen Kulturbüros dient als Plattform für junge Choreographen.

Das Format „First & Further Steps“ des städtischen Kulturbüros dient als Plattform für junge Choreographen, um aktuelle Strömungen und Entwicklungen dieser Szene zu zeigen. Auf der Studiobühne an der Virchowstraße werden bis zum 7. Juni neue Produktionen aufgeführt. Die Compagnie Peculiar Man gastiert am Mittwoch, 5. Juni, um 20 Uhr mit ihrem Stück „Dreihundert Schritte“ in der Fabrik Heeder. Zuvor führt ab 19.30 Uhr Marie-Lena Kaiser in das Stück ein.

Eingebettet in ein Meer aus Füßen gehen die Tänzer Uwe Brauns und Jan Möllmer auf eine Reise durch vergessene Zeiten. Sich selbst und den anderen Lebewohl sagend manifestieren die Tänzer eine Welt von Begegnungen, Erinnerungen und Mannigfaltigkeit. Die „Vergessenen Zeiten“ sind den vergessenen Menschen und ihren Fußspuren gewidmet, welche sie hinterlassen haben. „Dreihundert Schritte“ – uraufgeführt im Mai des vergangenen Jahres – ist ein Stück über die Regeln des Lebens und den Wunsch, erinnert zu werden.

Peculiar Man wurde im Januar 2017 von Jan Möllmer und Tsai-Wei Tien gegründet. Beide studierten Bühnentanz an der Folkwang Universität der Künste in Essen und waren Mitglieder des Folkwang Tanzstudios. Möllmer erhielt 2015 den Nachwuchsförderpreis des Landes NRW. Tien ist Ensemblemitglied des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch. Gemeinsam wurden sie 2015 mit dem Bronzepreis der Beijing International Ballet and Choreography Competition ausgezeichnet.

Der Vorverkauf und die Kartenreservierung für alle Veranstaltungen findet im Kulturbüro der Stadt Krefeld, Friedrich-Ebert-Straße 42, Telefon 02151 583611, EMail kultur@krefeld.de, montags bis freitags statt. Die Karten kosten elf, ermäßigt sechs Euro. Eine Reservierung ist online unter www.krefeld.de/kulturbuero möglich.

Am Rande: „First & Further Steps“ wird durch die Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Mittelzentrenförderung Tanz ermöglicht. Das Programm steht in einem Flyer, der in Einrichtungen und Instituten stadtweit ausliegt.

(RP)