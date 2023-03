Jägerstraße in Krefeld Drei Verletzte mit Kohlenmonoxid-Vergiftung in Spezialklinik eingeliefert

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Krefeld wurden am 16.März 4:22 Uhr zu einem Kohlenmonoxid(CO)-Einsatz auf der Jägerstraße gerufen. Den Alarm hatte ein CO-Warngrät in der Wohnung der Betroffenen ausgelöst. Durch die Feuerwehr wurden vier Bewohner ins Freie geführt und dort vom Rettungsdienst weiter untersucht. Aufgrund erhöhter CO-Werte wurden drei der vier Personen zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik mit Druckkammer transportiert. Bei der umfangreichen Erkundung des Wohngebäudes und des Nachbargebäudes konnten keine erhöhten Messwerte festgestellt werden. Auch Messungen der hinzugezogenen NGN verliefen negativ. Die Gas-Versorgung des Gebäudes wurde vorsorglich abgestellt. Zur Ursache für den CO-Austritt wude noch nichts mitgeteilt. Kohlenmonoxid entsteht, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff vorhanden ist.