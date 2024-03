Drei Verletzte, 62.000 Euro Schaden Krefelder verursacht Unfall auf der A44

Drei verletzte Fahrzeugführer, vier beschädigte Fahrzeuge sowie ein kilometerlanger Stau – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, 1. März, kurz nach sieben Uhr bei Krefeld auf der Autobahn 44 in Richtung Aachen in Höhe des Parkplatzes Hoxhöfe Nord. Den ersten Unfallermittlungen der Polizei fuhr ein 37-Jähriger aus Krefeld auf dem Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Hoxhöfe und wechselte von dort unvermittelt auf den linken Fahrstreifen der Hauptfahrbahn. Ein von hinten nachfolgender 27-Jähriger konnte mit seinem Wagen nicht mehr ausweichen und fuhr auf den Pkw. Ein weiterer nachfolgender 25-jähriger Fahrzeugführer konnte dem Auto des Krefelders ebenfalls nicht mehr ausweichen und prallte mit dessen Wagen zusammen.