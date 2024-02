Ökologie und Nachhaltigkeit Drei Neubauten – Krefeld macht Schule

Mit der geplanten Erweiterung der Grundschule Buscher Holzweg bringt die Stadt Krefeld ein weiteres Schulbauprojekt auf den Weg. Für 6,3 Millionen Euro soll am Standort in Traar ein zusätzlicher Neubau in Modulbauweise errichtet werden. Dadurch wird die Schule dreizügig und erhält eine Mensa mit Küchenbereich. Im Obergeschoss des neuen Traktes soll die Verwaltung untergebracht werden. Das bestehende Hauptgebäude aus den 1970er-Jahren wird anschließend so umgebaut, dass künftig zwölf Klassen die Schule besuchen können. Der positive Bauvorbescheid liegt bereits vor. Wenn die Politik im Betriebsausschuss des Zentralen Gebäudemanagements am 6. März der Planung zustimmt, soll der Neubau zum Schuljahr 2026/2027 in Betrieb gehen.