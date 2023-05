Viel los in der Krefelder Innenstadt Mega-Wochenende der bunten Märkte

Ebenfalls seit Jahrzehnten dabei ist Ingrid Ripke-Bolinius, deren Stand mit all dem farbenfrohen Porzellan ein richtiger Hingucker ist. „Früher waren meine Arbeiten meist weiß, doch seit Corona steht mir der Sinn nach Farbe“, sagt die Künstlerin, die seit 1989 ein Keramikatelier in Worpswede betreibt. 2012 durfte sie sich über den Krefelder Pottbäcker-Preis freuen, der in diesem Jahr mit 1000 Euro dotiert ist und am Sonntag vergeben wird. Einen solchen Preis hätte Kollegin Ulrike Strobel auch gern einmal, wie sie augenzwinkernd zugibt. Ihre Anreise war nicht ganz so lang, ist ihr Atelier doch in Krefeld. Sie freut sich über den ruhigen Standort des Marktes. „Es ist schön, dass wir Keramiker von dem ganzen Trubel drumherum nur wenig mitbekommen“, meint sie.