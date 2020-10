Preis für Krefelder Gymnasium : 10.000 Euro Fördergeld für Digital-Projekt der Fabriz-Schüler

Krefeld Den Lockdown haben drei Zehntklässler des Gymnasiums Fabritianum genutzt für ein Projekt: Sie wollen das digitale Lernen an ihrer Schule fördern.

Probleme lassen sich lösen – in diesen Zeiten oft am besten digital. Jonas Leppkes, Donatus Mutscheller und Jan Prinz vom Fabritianum haben sich während des Corona-Lockdowns mit den Problemen des digitalen Unterrichts befasst und sich das Projekt „Digital Fabritz – Miteinander zur digitalen Schule“ ausgedacht. Die 14- und 15-Jährigen wollen alle Schüler und Lehrer fit machen fürs Lernen mit i-Pads. Damit hat sich das Gymnasium Fabritianum für ein Förderprogramm des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft beworben. Mit Erfolg: Als eines von zwölf Schülerteams aus Hessen , Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen , Baden-Württemberg, Brandenburg , Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen wird „Digital Fabritz“ jetzt mit 10.000 Euro unterstützt.

Die Stiftung „Dein Zuhause Hilft“ unterstützt Digi-Lotsen-Teams an Grundschulen, Gymnasien und Gesamtschulen. Die Gewinner hatten nach Auffassung der Jury die besten Ideen, wie sie ein klar benanntes Problem an ihrer Schule mit digitalen Mitteln lösen wollen. „Es ist toll zu sehen, auf was für kluge Ideen die Jugendlichen kommen“, resümiert Bettina Jorzik, Leiterin des Aktionsfeldes Bildung im Stifterverband. „Wir freuen uns, ihnen im kommenden Jahr nicht nur finanziell bei der Umsetzung zu helfen, sondern die Teams auch in regelmäßigen Treffen persönlich zu begleiten und mit Experten aus unserem Netzwerk zu verbinden. So werden sie auf mehreren Ebenen unterstützt und können mit ihren Ideen den Schulalltag für ihre gesamte Schule nachhaltig verbessern.“