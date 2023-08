Komödie Dreharbeiten für Kinofilm „Zwei zu Eins“ im Stadthaus

Die Flurszene, die am Mittwoch im Stadthaus gefilmt wurde, wird nach jetzigem Stand die Anfangsszene des Kinofilms „Zwei zu Eins“. Die Produktionsfirma Row Pictures suchte dafür nach einem Behördenflur, der optisch an die 1990er-Jahre erinnert. In Krefeld wurden die Location-Scouts im Juli fündig. Über das Zentrale Gebäudemanagement konnte die Stadt Krefeld binnen einer Woche eine Gestattung für die Dreharbeiten erteilen. Sowohl die Vorbereitungen des Drehs als auch die anschließende Wiederherstellung des Ursprungszustands nahmen mehrere Tage in Anspruch. Zu den ganztägigen Dreharbeiten am Mittwoch war ein rund 50-köpfiges Filmteam vor Ort. Das ebenfalls als Filmkulisse genutzte Büro wurde eigens zum Schlafzimmer umgebaut, in dem eine weitere Szene für den Film entstand.