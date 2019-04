Abschiebe-Drama in Krefeld : Angeklagter könnte schuldunfähig gewesen sein

Abschiebe-Drama in Krefeld

Krefeld Um die Abschiebung von sich und seiner Familie zu verhindern, soll ein 30-jähriger Mann in Krefeld damit gedroht haben, seine Tochter in die Tiefe zu stürzen. Er könnte schuldunfähig gewesen sein, sagt ein Gerichtssprecher.

Der psychiatrische Sachverständige habe am Montag nicht ausgeschlossen, dass die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten zur Tatzeit aufgehoben gewesen sei, sagte ein Sprecher des Krefelder Landgerichts auf Anfrage.

In dem Prozess wird ein Abschiebe-Drama verhandelt: Um die Abschiebung von sich und seiner Familie zu verhindern, soll der Albaner in Krefeld damit gedroht haben, die Eineinhalbjährige in die Tiefe zu stürzen. Er steht deshalb wegen Geiselnahme vor Gericht und hatte bestritten, das Kind über die Brüstung gehalten zu haben.