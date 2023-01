Wirtschaft in Krefeld Drägerwerke verbuchen drastisches Defizit für 2022

Der Umsatz der Drägerwerke ist im vergangenen Jahr um mehr als elf Prozent gesunken. Trotz einer insgesamt guten Nachfrage sei er 2022 hinter den Erlösen des Vorjahres zurückgeblieben. Aus dem durchgängig hohen Auftragsbestand habe aufgrund der erheblichen Störungen der globalen Lieferketten nicht im üblichen Umfang Umsatz generiert werden können. Wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit bestimmter elektronischer Bauteile, unter anderem aufgrund der coronabedingten Lockdowns an wichtigen Handelsplätzen in China, hätten einige der Produkte nicht fertigproduziert und daher auch nicht an Endkunden ausgeliefert werde können, berichtete ein Unternehmenssprecher. Infolgedessen seien auch die möglichen Umsätze aus dem Verkauf dieser Produkte nicht realisiert worden. Der Umsatz betrug deshalb rund 3,04 Milliarden Euro (3,33 Milliarden Euro in 2021).