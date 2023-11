Drägerwerk hat 400 Mitarbeiter in krefeld Geschäfte entwickeln sich besser als erwartet

Das laufende Jahr entwickelt sich für die Drägerwerk AG & Co. KGaA viel besser als erwartet: Umsatz, Auftragseingänge, Ergebnis, Marge – alle Kurven zeigen nach oben. „Damit sind wir auf einem guten Weg, im Gesamtjahr zu Wachstum und Profitabilität zurückzukehren“, sagte Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. „Unsere Lieferfähigkeit hat sich spürbar verbessert. Dadurch konnten wir die möglichen Umsätze aus unserem hohen Auftragsbestand, mit dem wir in das Geschäftsjahr gestartet sind, schneller realisieren. Zudem haben wir Anfang des Jahres von der außergewöhnlich hohen Nachfrage nach Beatmungsgeräten in China profitiert. Insgesamt war die Nachfrage nach unseren Produkten und Services in den ersten neun Monaten weiterhin hoch. Auch das erfolgreiche Kostenmanagement hat sich ausgezahlt und in Verbindung mit dem guten Umsatzwachstum zu einem sehr positiven Ergebnis geführt.“