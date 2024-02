Konsequent die Digitalisierung vorantreiben Digital-Expertin Melanie Bockemühl ist neue Siempelkamp-Beirätin

Die Digitalisierungsstrategie Siempelkamps bildet sich ab sofort auch in der Besetzung des Beirats ab: In einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung wählten die Siempelkamp-Gesellschafter Melanie Bockemühl einstimmig in den Siempelkamp-Beirat. Damit verankert das Unternehmen die strategische, digitale Ausrichtung auch in diesem Gremium, denn Melanie Bockemühl verfügt über umfangreiche Expertise als Digitalstrategin.