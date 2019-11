Bauplanung in Krefeld : Grüne Tirade über mögliche Neubürger

„Also können wir davon ausgehen, dass zu jedem Einfamilienhaus sicher zwei Autos vorgesehen sind, mit denen Mütter, oder auch Väter, ihre Kinder zur Schule fahren“: Heidi Matthias im Planungsausschuss; unser Foto entstand bei einer der zurückliegenden Sitzungen. Foto: Jens Voss

Krefeld In einer fulminanten Rede im Planungsausschuss hat die grüne Fraktionschefin Heidi Matthias deutlich gemacht, was sie über „Doppelverdiener“ aus Düsseldorf denkt, die in Krefeld ein Haus suchen.

Von Anette Schmitz-Picker-Frieling

Im Planungsausschuss hat sich die Grünen-Fraktionsvorsitzende Heidi Matthias in einem leidenschaftlichen Plädoyer gegen die Bebauung am Wiesenhof ausgesprochen. Während SPD-Planungspolitiker Jürgen Hengst die Argumentation der Grünen bei der Ablehnung des Baugebietes als einen „Strauß an Vorbehalten, Vorurteilen und prophetischen Wahrsagungen“ kommentierte, nutzte die Politikerin die Gelegenheit, um die anwesenden Mitglieder der Bürgerinitiative („Lasst dem Wiesenhof seine Wiese“) dazu aufzufordern, sich künftig auch an anderen Stellen gegen die „Gefahr“ durch Flächenversiegelungen zu engagieren. Als Beispiel nannte Matthias Fischeln Süd-West.

„Ich begrüße es sehr, dass es so viele Unterschriften zum Wiesenhof gibt. Ich würde mich dann aber auch freuen, dass Sie sich genauso stark einsetzen, wenn Fischeln Süd-West ansteht“. Denn nicht nur am Wiesenhof, sondern „überall in Krefeld lauert die Gefahr, dass unsere natürlichen Flächen abnehmen“, sagte Matthias und erntete bei den Bürgern vom Wiesenhof Applaus für ihre Aussage, „das Bauen am Rande der Stadt auf natürlichen Flächen ist das Bauen von Vorvorgestern“. Bezogen auf das Gelände am Wiesenhof gehe es um 13 Hektar, auf denen vorwiegend eine Einfamilienhausbebauung vorgesehen sei. „Krefeld soll wachsen“, so Matthias, und da habe man von Seiten der Planer insbesondere „die Häuslebauer“ angesprochen.

Info Abstimmung zum Wiesenhof Anlass für den Beitrag von Heidi Matthias waren Überlegungen, Wohnbau am Wiesenhof zu realisieren. Am Ende wurde, wie berichtet, gegen Grüne und Linke mit der Mehrheit von CDU, SPD und FDP ein Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht; das ist aber noch keine Vorentscheidung über die Art der Bebauung.

Nach Auffassung von Matthias handelt es sich bei den „potenziellen Interessenten“ um die „Düsseldorfer Familie“ mit doppeltem Einkommen. „Was sie sich in Düsseldorf, Neuss oder Büderich nicht mehr leisten kann, das hofft sie in Krefeld zu einem noch erträglichen Preis zu bekommen“. Matthias räumte ein, dass diese Wünsche für ihre Fraktion nachvollziehbar seien; dennoch halte sie die Art der Bebauung für „nicht mehr zeitgemäß“, da sie „schonungslos“ mit der Fläche umgehe. An die Teilnehmer der Bürgerinitiative gewandt, erklärte Matthias, dass jeder wisse, was Einfamilienhausbebauung bedeute. Da gehe es nicht nur um das Haus, „sondern das ist der Carport, es ist der Schottergarten davor, es ist die Zuwegung“. Eine solche Baumaßnahme zerstöre nach Auffassung der Grünen unwiderruflich die Natur.

Hinzu komme, dass an der Stelle sicher kein autofreies Wohngebiet vorgesehen sei. „Also können wir davon ausgehen, dass zu jedem Einfamilienhaus sicher zwei Autos vorgesehen sind, mit denen Mütter, oder auch Väter, ihre Kinder zur Schule fahren“, vermutete die Vorsitzende der Grünen. Auch wenn man durch Dachbegrünung klimafreundliche Aspekte berücksichtigen wolle, so habe das gesamte Projekt keinen ökologischen Nutzen. „Wir haben das Projekt Wiesenhof immer abgelehnt. Die Gründe haben sich durch den Klimanotfall noch verstärkt“, betonte Matthias. Neben dem Eingriff in die Natur ergebe sich für das Gebiet eine Vielzahl an Fragen. Zu nennen seien die Fragen zur Nahversorgung, die der Verkehrserschließung sowie eine Grundwasserproblematik, von der man bereits jetzt wisse, dass sie an der Stelle für zusätzliche Kosten sorgen werde. Nach Auffassung der Grünen-Fraktion werde „der Normalbürger mit durchschnittlichem Einkommen“ ein Haus an der Stelle nicht finanzieren können. Zwar sehe der bisherige Vorschlag neben den Einfamilienhäusern auch zu 30 Prozent die Errichtung von Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern vor, doch „da sagen wir als Grüne ‚ganz toll’, aber an der Stelle sicher völlig verkehrt“.

Während es für Matthias Applaus aus den Reihen der Bürgerinitiative gab, folgte umgehend Empörung von SPD, CDU und FDP. „Man muss schon lange hier im Planungsausschuss sein, um bei diesem Strauß an Vorbehalten, Vorurteilen und prophetischen Wahrsagungen, die kein Mensch belegen kann, ruhig sitzen zu bleiben“, so Hengst. Das betreffe auch den Vortrag der Bürgerinitiative. „Was in der Diktion und im Denken dahintersteht, ist die Vorstellung: nichts darf sich ändern. Weil wir ja ein Haus haben, weil wir ja wohnen können. Und die, die möglicherweise auch ein Haus haben wollen, müssen gucken, wo sie bleiben“. Das aber sei eine Vorstellung, die von Politik nicht vertreten werden dürfe. „Wir sind hier ja keine Hans-Wurste“, man plane weder ins „Blaue hinein“ noch ein Bauen wie in der Vergangenheit. Es herrsche im Regierungsbezirk ein „extrem starker Druck, und es ist zwingend, dass hier gebaut wird“, auch wenn man sich über die Zahlen vielleicht streiten könne, so Hengst weiter. Selbst in Krefeld sei es inzwischen „enorm schwer“, eine Wohnung oder ein Haus zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Insofern könne er nur dringend dazu auffordern, nicht jedes in Krefeld angedachte Projekt sofort „zu bekriegen“, sondern in einen konstruktiven Dialog zu treten.