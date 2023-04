Doppelpremiere in der Fabirk Heeder Wie junge Tänzer das Verhältnis zur Natur sehen

Es ist nicht der typische Theatergeruch, der einen beim Betreten der Studiobühne 2 umgibt: stattdessen duftet es nach feuchter Erde, ein Geruch der sofort ins Unterbewusstsein geht und Erinnerungen an einen warmen Regentag im Sommer weckt. Und tatsächlich ist die Studiobühne 2 großflächig mit Erde ausgelegt, in der Mitte befindet sich ein circa ein Meter mal zwei Meter großes Becken mit Wasser, am Rand der Bühne liegen noch sämtliche andere Dinge herum, ein Spaten, weitere Säcke voll Erde, ein Tisch und eine Stehlampe. Es ist ein sehr sinnliches Bühnenbild, das der Choreograph Jan Möllmer für das Stück „Natur Schau Spiel“ mit dem Sounddesigner Baptiste Bersoux kreiert hat. Das Stück war Teil einer Doppelpremiere der Tanzkompanie „Peculiar Man“ im Rahmen des Tanzfestivals „First &Further Steps“ in der Fabrik Heeder. Premiere Nummer zwei war das Stück „The Man“. Das Format „First & Further Steps“ des Kulturbüros dient als Plattform für junge Choreografen.