Karneval in Krefeld Doctores legen fantastische Sitzung hin – auch mit starken politischen Botschaften

Selbst der mitreißende Auftritt der Tanzgarde Stahldorf geriet zum Bekenntnis zu Weltoffenheit: Die Truppe führte zu einer akrobatischen Choreografie voller Tempo internationale Hits auf und integrierte dazu zahlreiche Nationalflaggen in den Tanz. Na klar, die jungen Leute haben das seit Monaten geprobt, aber jetzt passte es in die Ansage der Zeit, in der die bürgerlich-demokratische Mitte sich anschickt, Demokratie gegen Rechtsextremismus, Ausgrenzung und Abschottung zu schützen. Dieser Auftritt passte aufs Schönste zu dem Bekenntnis zu Weltoffenheit. Die Sitzung der Doctores humoris war neben aller karnevalistischen Extraklasse auch eine Zeitansage.