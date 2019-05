DJ aus Krefeld : Früherer Kufa-DJ peilt weltbekannte Events an

Fabian Farell, 24, kehrt alle drei Monate für einen Auftritt in die Kufa zurück. Hier hat seine Karriere nach dem Abitur begonnen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Auf Geburtstagen fing er an, jetzt legt Fabian Farell auf einem der größten deutschen Electro-Festivals auf und tourt quer durch Europa. Angefangen hat alles in der Kufa. Mit viel Wasser – und wenig Exzess.

Fabian Farell ist nicht wie alle anderen DJs, aber er hat so angefangen. Als Abiturient am Luise-von-­Duesberg-Gymnasium in Kempen, der nach der Schule nur Beats im Kopf hat, der bis zum frühen Morgen in seinem Zimmer am Laptop hockt, stundenlang, immer weiter. Jede Nacht bastelt er am perfekten Sound, der besten Melodie. Damals ist er noch Fabian Tocaj, Schüler und Hobby-DJ, eine musikalische Ausbildung hat er nicht. Der Künstlername kommt erst später.

Die meisten dieser Leute schaffen es nicht. Sie legen irgendwann auf Geburtstagen auf, da mag sie jeder, alle sagen „Krass, mach doch was draus“, aber am Ende bleibt es bei ein paar Aufrufen bei Soundcloud und anderen Musikdiensten. Bei angehenden DJs ist es wie bei Schriftstellern: Es gibt einfach zu viele, die vom Ruhm träumen und nur sehr wenige, die am Ende tatsächlich im Rampenlicht stehen.

Info Auftritte von Fabian Farell in der Region 7. Juni: Bootshaus, Köln 15. Juni: Hochschule, Kamp-Lintfort 6. Juli: Ruhr in Love, Oberhausen 20. Juli: Holi Festival, Leverkusen 28. Juli: Holi Festival, Düsseldorf Weitere Tourdaten unter www.facebook.com/FabianFarell

Für Fabian Farell, 24, leuchten zumindest aber schon einige Lichter auf der ganz großen Bühne. Aber er will noch mehr. Im Kölner Bootshaus, laut Branchenmagazinen aktuell einer der besten Clubs der Welt, gehört Farell zur Stammbesetzung. Er spielte bereits in Tschechien, Luxemburg, Spanien, Kroatien und in Bulgarien, in Österreich landete einer seiner Songs in den Charts, und im Sommer steht das nächste Großereignis an. Farell wird im August auf dem New Horizons am Nürburgring auflegen, es ist eins der größten deutschen Elektro-Festivals, er wird dort vor Zehntausenden stehen, zusammen mit Giganten wie Martin Garrix und Major Lazer.

Aber er träumt schon weiter. Von Auftritten in den Vereinigten Staaten, vielleicht in Asien, ganz oben jedenfalls, in der Premiere League der Musikszene. „Ich habe immer alles auf mich zukommen lassen, und so habe ich es auch weiter vor“, sagt er. „2019 wollte ich unbedingt auf einem großen Major-Event spielen. Und das habe ich nun vor mir.“

Diese Geschichte erzählt Farell nicht irgendwo, sondern dort, wo alles angefangen hat: in Krefeld. Heute wohnt er in Stuttgart, von dort plant er seine Karriere, entwickelt ständig neues Material. Allein für einen Song sitzt er bis zu 60 Stunden im Studio, feilt immer wieder an jedem Übergang. Jetzt sitzt er an einem Tisch in der Lobby der Kufa, hier feierte er seine ersten großen Auftritte. Und noch immer kommt er alle drei Monate zurück – und legt einfach auf. So wie früher. „Es war viel harte Arbeit, so weit zu kommen“, sagt Farell. Bevor der 24-Jährige den ersten Song aufnahm, hatte er keine musikalische Erfahrung. Alles, was er heute kann, hat er sich selbst beigebracht. „Wenn du auf einem Geburtstag auflegst, wirst du irgendwann zu allen eingeladen“, sagt er. Und so geht es dann weiter. Bis zu den großen Bühnen.

Nach der Schule weiß Farell noch nicht, dass er eines Tages hauptberuflich von der Musik leben wird. Erst macht er eine Ausbildung bei der Sparkasse. Tagsüber sitzt er am Bankschalter, nachts vor dem Laptop. Den Job nimmt er ernst, aber eigentlich ist es nur die Versicherung, falls der Traum platzt. Druck von Mama und Papa gab es nicht. „Als klar war, dass ich den Job aufgebe und mich voll und ganz der Musik widme, haben sie gesagt: Mach das“, erzählt Farell. Der Vater hört nun sogar selbst Electro, seinen Sohn begleitet er oft zu den Auftritten, im Bootshaus in Köln fährt er die anderen DJs regelmäßig zurück zu ihren Hotels.

In der Szene ist Farell gut vernetzt, andere DJs schätzt er, man pflege ein kollegiales Verhältnis, sagt er. Zu manchen blickt er auf, etwa zu Don Diablo. Der Niederländer ist bekannt für seinen außergewöhnlichen Beat und wird immer wieder von Fachmagazinen ausgezeichnet. Gleich eine ganze Musikwelt hat Don Diablo erschaffen, Farell ist Fan der ersten Stunde. Der Weg in solche Sphären, das weiß der 24-Jährige, ist schwer. „Die Branche ist ein verdammt hartes Pflaster, jeder kann einsteigen und deshalb gibt es unheimlich viel Konkurrenz.“