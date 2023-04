Hochschule Niederrhein Diversität im Hochschul-Alltag: Zertifikat „Vielfalt gestalten“ erneuert

In zahlreichen Gebäuden gibt es mittlerweile elektronische Türöffner, sodass auch Personen mit Rollstuhl per Tastendruck einfach ins Gebäude gelangen können. Mit „PrideProgress@HSNR“ gibt es ein queeres Netzwerk für alle Mitarbeitenden und Studierenden, die sich der LGBTQIA+-Community zugehörig fühlen. Auf dem Christopher-Street-Day demonstriert die HSNR immer wieder feierlich für Akzeptanz und Toleranz. „Das Re-Audit zeigt der Hochschule, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Es gibt aber noch viele Ideen, die wir weiterentwickeln können. Auf uns wartet ein Katalog an Aufgaben“, sagt die Inklusionsbeauftragte Anna Rings.