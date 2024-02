Wettbewerb für Bürger Das diverse Krefeld - Kultursekretariat prämiert Filme und Hörstücke

Der Satz gilt noch genau so wie vor einem halben Jahrhundert: „Fördern, was es schwer hat.“ Mit diesem Ziel hat das Kultursekretariat NRW 1974 seine Arbeit aufgenommen. Ohne seine Kooperation hätten sich zum Beispiel „Move“ und der zeitgenössische Tanz vor knapp 25 Jahren in Krefeld nicht etablieren können. Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens hat das Kultursekretariat jetzt mit seinen Mitgliedsstädten, zu denen auch Krefeld gehört, einen Wettbewerb ausgeschrieben. Menschen aus den Mitgliedsstädten sind aufgerufen, ihre Erfahrungen zum Thema „Erlebte Diversität“ in kurzen Smartphone-Videos oder Audios von maximal fünf Minuten Dauer festzuhalten. Das Preisgeld beträgt 2.000 Euro und wird vom Kultursekretariat NRW gestiftet.