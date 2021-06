Verkaufsfläche von rund 890 Quadratmetern : Discounter Action eröffnet Filiale in Uerdingen an der Niederstraße

Discounter Action eröffnet Filiale in Uerdingen an der Niederstraße

Die Handelskette Action eröffnet am Mittwoch eine neue Filiale in Uerdingen an der Niederstraße. Foto: Action

Krefeld Auf 890 Quadratmetern bietet das niederländische Unternehmen rund 6000 Produkte aus dem Non-Food-Bereich und beschäftigt bis zu 20 Mitarbeiter.

(sti) Nach eigenen Angaben ist Action der schnellstwachsende Discounter für Non-Food-Produkte in Europa. Action betreibe in den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Polen, Italien und in der Tschechischen Republik mehr als 1800 Filialen, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Am 2. Juni eröffnet die Handelskette im Krefelder Stadtteil Uerdingen eine neue Filiale. Auf einer Verkaufsfläche von rund 890 Quadratmetern können Kunden von Action mehr als 6000 Produkte aus insgesamt 14 Produktkategorien wie Sport, Haushalt, Körperpflege, Do-it-Yourself, Deko oder Spielzeug & Unterhaltung finden.