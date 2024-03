Neuer Schulleiter vorgestellt Dirk Wellesen ist neuer Gesamtschulleiter

Der in Alpen geborene und in Rheinberg aufgewachsene Wellesen wollte eigentlich Journalist werden. Doch in Göttingen, wo er Publizistik studieren wollte, fand er kein bezahlbares Zimmer. Stattdessen ging es nach Bonn, wo er schon seinen Wehrdienst absolviert hatte. Allerdings gab es dort keinen journalistischen Studiengang. Stattdessen studierte Wellesen Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Nach dem ersten Staatsexamen absolvierte er ab 1995 sein Referendariat an einem kirchlichen Jungengymnasium in Rheinbach. Über eine Vertretungsstelle an einem Gymnasium in Neukirchen-Vluyn ging zur ersten Festanstellung an der Realschule in Kaldenkirchen und von dort als Konrektor zur Edmund-ter-Meer-Realschule, die zuvor an der Uerdinger Straße untergebracht war und eine Zeit lang noch parallel zum Aufbau der neuen Gesamtschule weitergeführt wurde.