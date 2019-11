Sessionsauftakt in Krefeld : Sessionsstart: „All you need is Spaß“

Der Schlüssel ist in Narrenhand: Prinz Dirk I. und seine Lieblichkeit Marita Mosinski halten nun den Zugang zum Rathaus in den Händen. Oberbürgermeister Frank Meyer wird die Session als Funkenmariechen verbringen. . Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ein ungewöhnlicher Narrenruf schallte am Montag durch das Krefelder Rathaus: Denn der neue Prinz Dirk I. stammt ursprünglich aus Hürth. Mit seiner Frau Marita wird er die Krefelder Jecken durch die Session führen.

Von Natalie Urbig

Applaus und Jubel tönen durch den historischen Rathaussaal: So eben wurden in Krefeld Dirk und Marita Mosinski zum neuen Prinzenpaar gekrönt. Als Dirk I. und Marita I. wollen sie die Krefelder Narren durch die kommende Session führen. Doch um richtig regieren zu können, fehlt ihnen noch ein entscheidendes Werkzeug: Der Schlüssel. So richtig rausrücken wollte Oberbürgermeister Frank Meyer den aber nicht. „Mal ehrlich, wie kann ich den Schlüssel an einen Prinz herausgeben, der aus Hürth kommt?“, fragt er.

Dass Krefeld nun einen Prinz hat, der ursprünglich aus Hürth kommt, dem „Herrschaftsgebiet des falschen Karnevalsschlachtrufs“, wurden an dem Vormittag für manchen Scherz genutzt.

Info Karten für Proklamation Proklamation Seine Tollität Prinz Dirk I. und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Marita I. werden am Freitag, 24. Januar 2020 im Seidenweberhaus Krefeld offiziell verkündet. Karten gibt es unter: karten@comitee-crefelder-carneval.de

Termine Altweiber ist im kommenden Jahr am 20. Februar und am Rosenmontag, 24. Februar, beginnt der Rosenmintagszug um 12.11 Uhr ab dem Sprödentalplatz.



Da passte es gut, dass aus Horth die Funken Rot-Weiß Hürth angereist sind und es sich nicht nehmen ließen, die Jecken mit einem herzlichen „Alaaf“ zu grüßen. Der erste Vorsitzende Frank Tesch hielt die Laudatio auf Krefelds neuen Prinzen: Immerhin kennt er Dirk Mosinski schon seit Kindertagen. Er sei ein Anhänger des Radsports und lernte den Beruf des Stuckateurs, um den Betrieb seiner Eltern meisterlich zu übernehmen. Nachdem er in verschiedenen Kölner Stadtteilen lebte, kehrte er zurück nach Hürth. Im Juni 2014 heiratete er eine Hülserin, die nun als Lieblichkeit Marita I. für gute Stimmung sorgen wird. Auch für sie wurde eine Laudatio von Stefan Valk, einem Freund der Familie vorbereitet. Er erzählt, dass die Prinzessin früher als Solo-Mariechen bei den Krefelder Narren aktiv war. Auch Tauchen gehört zu ihren Hobbys. „Allein, dass du uns nun ein Domstadtgewächs als Prinzen beschert hast, zeigt wie besonders du bist“, sagt Valk und fügt hinzu: „Er wird sicher bald merken, dass es schöner ist, eine Prinzessin an seiner Seite zu haben, als einen Bauern und eine verkleidete Jungfrau.“

Auf die kleinen Spitzen wusste Prinz Dirk I. immer zu kontern. Um Oberbürgermeister Meyer zu überzeugen, den Schlüssen doch herauszugeben, hat er mit seiner Frau ein Gedicht vorbereitet, dass eine Hommage an die Seidenstadt ist. „Heute bin ich Krefelder mit Herz und Seele“, betont er und bekommt dafür viel Applaus. Auch Oberbürgermeister Meyer kommt ins Grübeln: „Ich bin geneigt zu glauben, dass ihr die Krefelder gut repräsentieren könnt“, sagt er. „Aber wo soll ich denn in der Zeit hin? Bis Aschermittwoch auf dem Rathausvorplatz auf und ab laufen, stelle ich mir langweilig vor.“ Aber auch darauf hat das neue Prinzenpaar eine Antwort. Immerhin wissen sie, dass der Oberbürgermeister immer schon einmal tanzen wollte, genauer gesagt als Funkenmariechen. Und so nehmen ihn die Funken Rot-Weiß Hürth-Gleuel kurzerhand in ihren Verein auf. Das passende Outfit haben sie ihm gleich mitgebracht. Unter dem Johlen des Publikums wird aus dem Oberbürgermeister das „Mariechen“ im glitzernden Rock.

Zeit das Regierungsprogramm des jecken Paares vorzustellen. Unter dem Motto „All you need is Spaß“ soll es eine schöne Zeit werden. „Wir sind Krefeld, Krefeld ist bunt vielfältig und tolerant“, ruftDirk I. In der fünften Jahreszeit soll es um Geselligkeit und Freundschaft gehen.

Nicht nur das Prinzenpaar auch das Kabinett wurde vorgestellt: Das sind für die kommende Session die Ministerin Jessica Jasper, die Minister Oliver Pauw, Marcel Eimanns, Frank Schreiber und Torsten Rogge. Georg Wanraths ist der Adjutant des Prinzen und Markus Steinmetz der Adjutant der Prinzessin.

Eine besondere Überraschung hat Dirk I. für seinen Vater Hubert Mosinski vorbereitet: Er wurde auf die Bühne geholt und unter viel Applaus und „Helau“ zum Ehrenminister ernannt.

Auch auf dem Theaterplatz wird das Karnevalserwachen zur Musik gefeiert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Prinz Dirk I. mit seinen Eltern Hubert und Elfriede Mosinski. Foto: Natalie Urbig