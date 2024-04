Ungewöhnlicher Erfolg in Krefeld Dionysiuskirche mit Instagram deutschlandweit auf Rekordkurs

Ein Beispiel ist das Thema „nervigste Frage“. Dionysius-Pfarrer David Grüntjens und Gemeindereferentin Michelle Engel geben in einem Reel (einem kurzen Video) Antwort darauf, was „die nervigste Frage“ ist, „die ihr gestellt bekommt“. Grüntjens sagt nur „Beziehungsstatus“. Sie gibt zu bedenken „wir haben ja gar keine Beziehung“, er sagt: „Die fragen ja immer, ob wir was haben“; sie antwortet, „ja, ich glaube, das ist die am meisten gestellteste Frage“; er frozzelt und wiederholt: „Gestellteste“, sie verbessert sich: „gestellte Frage, sorry“; er räuspert sich etwas später selbstvergessen, sie bemerkt mit leicht verzogener Miene: „Was ist das denn für ein Altherrenräuspern?“ – er bricht in Gelächter aus.