Keine Nachfolger für die Chorleitung : Dio-Chor löst sich auf

So kennt man ihn: Der Dionysius-Chor, dirigiert von Hans-Jörg Boeckeler, Das Foto entstand bei einer Aufführung des Fauré-Requiems in der Friedenskirche im Jahr 2016. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Krefeld Damit endet ein bedeutendes Stück zeitgenössische Musikgeschichte in Krefeld. Es ist nicht gelungen, einen Nachfolger für den Chorleiter Hans-Jörg Böckeler zu finden.

Eine Institution steht vor der Auflösung: Der von dem Kantor, Chorleiter und Komponisten Hans-Jörg Böckeler 1968 gegründete Dionysius-Chor hätte 2018 eigentlich sein 50-jähriges Bestehen feiern können. Böckeler starb am 18. März 2018, und bis heute ist es nicht gelungen, einen Nachfolger für ihn zu finden. So musste der Chor mit großem Bedauern liquidieren. Dies teilte der Chor nun mit. „Wir haben verzweifelt gesucht“, sagte die ehemalige Vorsitzende des Chores, Beatrix Schepke, „die Chorleiter haben gut zu tun, und die guten betreuen meist zwei oder drei Chöre.“ Die Auflösung ist ein herber Schlag, für die Mitglieder, aber auch für die Krefelder Musikszene.

Ursprünglich an der Dionysius-Kirche angesiedelt, machte sich der Chor 1975 unabhängig und bezog an der Roßstraße eigene Räume, in denen bis zuletzt die donnerstäglichen Proben stattfanden. Aus den Anfangsjahren rührte die bis zu dessen Tod enge Verbundenheit mit dem früheren Kaplan an St. Dionysius und dem späteren Heinsberger Probst Wilhelm Willms. Zahlreiche seiner Texte wurden von Böckeler vertont und gehören zum bekannten Liedgut in den Kirchen beider Konfessionen. Chor und Chorleiter haben sich um die Entwicklung des modernen geistlichen Lieds außergewöhnlich verdient gemacht.

Der Chor, der sich als Kirchenchor an der St. Dionysius-Kirche verstand, erweiterte früh sein Programm und trat bei vielen öffentlichen Gelegenheiten, etwa zur 600-Jahr-Feier der Stadt Krefeld oder auf der Veranstaltung zur Feier „300 Jahre Deutsche in Amerika“ auf. Er sang dort die Songs der Les Humphries Singers, der Beatles oder internationale Folklore. Auch das Seidenweberhaus und der Schwanenmarkt wurde mit dem schon früh so genannten Dio-Chor eröffnet.

Das neue geistliche Lied blieb aber immer ein besonderes Anliegen und so war die logische Folge, dass der Chor auch auf Veranstaltungen bei Katholikentagen und Evangelischen Kirchentagen auftrat. Ebenso gestaltete er die Rundfunkgottesdienste in der Johanneskirche in Krefeld-Forstwald.

Zum Repertoire gehörten zahlreiche Klassiker von Bach, Brahms, Mozart, Haydn, Orff, Distler bis Fauré, dazu immer wieder Werke von Böckeler und auch Konzerte der „leichten Muse”: Beatles, Gospels und Spirituals, internationale Folklore, Lieder im Stil der Comedian Harmonists und von Abba.

Zur 350-Jahr-Feier 1992 des Marienheiligtums Kevelaer bekam Hans-Jörg Böckeler den Auftrag, das „Kevelaerer Credo“ von Wilhelm Willms zu vertonen. Daraus entstand das 150-minütige Rockoratorium „Credo“ für Doppelchor, Jugendchor, Solisten und Instrumentalisten, das inzwischen mehrfach aufgeführt wurde. Böckeler beteiligte sich an einem vom Bistum Bamberg zum 1000-jährigen Bestehen ausgeschriebenen Liedwettbewerb und bekam den „Sonderpreis für eine vollständige Messe in größerer Besetzung“, Text von Klaus Lüchtefeld. Unter dem Titel „Der Sternenmantel“ wurde dieses Werk 2008 in der Friedenskirche zu Beginn des Jubiläumsjahres des Chores zum 40-jährigen Bestehen uraufgeführt. Das Schaffen des Chores ist in Aufnahmen auf Schallplatte oder CD dokumentiert; es gibt viele Live-Mitschnitte und eigenständige thematische Produktionen.

Auslandsreisen gingen in die Niederlande, nach Frankreich, Italien und England. Unvergesslich wird das gemeinsame Konzert mit dem Chor der Universität von Tokio in der Friedenskirche bleiben, zu dem der japanische Botschafter anreiste und bei dem Mozarts Requiem aufgeführt wurde. Die umjubelten Abba-Konzerte von 2008, 2009 und 2010 sind ebenfalls unergessen.Zum Jahreswechsel 2015/16 gab es die Uraufführung des religionsübergreifenden Werkes von Betin Günes „Und er sprach...“