Krefelder Kirche in den Sozialen Medien Mehr als 40.000 Menschen folgen der Diokirche auf Instagram

Mit persönlichen Geschichten, gerne auch in digitalen Frage-Antwort-Runden, stellt das Dio-Team seit November 2019 in inzwischen knapp 500 Beiträgen immer wieder eine Verbindung zu seinen zahlreichen Instagram-Nutzern her. Inzwischen sind „Frengels und Chef“ der zweiterfolgreichste katholische Kirchenkanal in ganz Deutschland. Entsprechend gibt es aktuell auf dem Dio-Kanal eine Kampfansage an die Nummer Eins: „@katholisch_de wir kommen!“