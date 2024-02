Klimagerechter Lebensstil Diözesanrat ruft zur Aktion Klimafasten auf

In der Alten Kirche knüpften Christen beim 40-tägigen Fasten an Jesus selbst als Vorbild an, wie der Kirchenhistoriker Andreas Müller von der Universität Kiel erläutert. Jesus habe sich vor seinem öffentlichen Auftreten 40 Tage lang fastend in die Wüste zurückgezogen. Das Fasten vor Ostern sei erstmals durch das ökumenische Konzil von Nicäa 325 nach Christus festgelegt worden. Dabei ging es laut Müller um eine Vorbereitung auf das Fest. Die Menschen verzichteten nicht komplett aufs Essen, bestimmte Nahrungsmittel wie Fleisch oder in manchen Regionen auch Fisch waren aber verboten.