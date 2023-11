Beate Riedel wird Chefin des neuen Fachbereichs Digitalisierung der Verwaltung in Krefeld soll besser werden

Mit Hilfe der Digitalisierung will die Stadt Krefeld die wachsenden Anforderungen der Bürger an die Verwaltung und auch die der Mitarbeitenden an moderne und effiziente Arbeitsplätze und -abläufe erfüllen. „Um einen sicheren, leistungs- und zukunftsfähigen IT-Betrieb sicherzustellen, haben wir durch eine Umorganisation in der Verwaltung den Fachbereich 11 – E-Government und Informationstechnik neu gegründet“, berichtet Dezernentin Cigdem Bern. Zu ihrem Geschäftsbereich gehört die neue Organisationseinheit, die aus der Abteilung Informationstechnik und Telekommunikation des Fachbereichs Verwaltungssteuerung und -service entstanden ist.