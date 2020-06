Werbetafel in Krefeld : Umstrittene Werbetafel wird bis Ende Juni abgebaut

Von Anfang an war der Werbetafel-Standort an der viel befahrenen Kreuzung kritisiert worden. Jetzt steht nach längerem Rechtsstreit fest: Die Tafel muss weg. Foto: Lammertz, Thomas/Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Trotz aller Bemühungen der Krefelder Verwaltung, den Standort Untergath durchzusetzen, muss das Bauwerk bis Ende Juni beseitigt werden. Die Stadt hat Jahre versucht, den Streit noch für sich zu entscheiden.

Die umstrittene digitale Werbetafel an der Untergath/Ecke Hauptstraße in Oppum muss bis Ende des Monats endgültig abgebaut werden. Der Betreiber DSM hat ein Klageverfahren gegen die Stadt Krefeld jetzt kurz vor der terminierten Gerichtsverhandlung ohne Angabe von Gründen zurückgenommen.

Das ist eine herbe Niederlage für die Krefelder Verwaltung, die über mehrere Jahren versucht hatte zu erzwingen, dass die Tafel an diesem Standort verbleiben darf. Die Stadt hatte zu diesem Zweck vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf gegen die Weisung der Bezirksregierung, dass die Baugenehmigung zurückzunehmen sei, geklagt – und, wie ausführlich berichtet, im letzten Herbst verloren. Daraufhin erging am im November 2019 die Beseitigungsanordnung an die DSM Außenwerbung. Daraufhin hatte DSM wiederum gegen die Stadt geklagt, was insofern kurios erschien, weil die Stadt mit 49 Prozent an DSM beteiligt ist – und somit gleichsam gegen sich selber klagte. Diese Klage hatte aufschiebende Wirkung, so dass die Tafel weiterhin stehen bleiben konnte.