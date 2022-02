IHK-Aktion „Kein Abschluss ohne Anschluss“ : Digitale Infoveranstaltung für Eltern zum Berufseinstieg

Im Sommer geht für viele Schüler die Schulzeit zu Ende. Doch was folgt danach? Die IHK berät Eltern. Foto: dpa/Armin Weigel

Krefeld Experten der Bundesagentur für Arbeit, der Handwerkskammer Düsseldorf und der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein geben Tipps, wie Eltern die Berufs- und Studienwahl ihrer Kinder unterstützen können.

(RP) Am Mittleren Niederrhein laden die Kommunalen Koordinierungen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) gemeinsam mit den Partnern der Berufsorientierung und der Wirtschaft die Eltern der Abschlussjahrgänge der Mittel- und Oberstufe zu digitalen Informationsveranstaltungen ein. Diese finden am Donnerstag, 3. März, und am Mittwoch, 9. März, jeweils um 19 Uhr statt. Expertinnen und Experten der Bundesagentur für Arbeit, der Handwerkskammer Düsseldorf und der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein sowie zwei Auszubildende informieren und geben Tipps, wie Eltern die Berufs- und Studienwahl ihrer Kinder bestmöglich unterstützen können.