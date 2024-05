Swiss Steel nominiert Martin Lindqvist Dieser Mann soll die Edelstahlwerke retten

Alle Anstrengungen, den Konzern auf Kurs zu bringen und wettbewerbsfähig für die Zukunft aufzustellen, gehen bei den Deutschen Edelstahlwerken mit Sitz in Krefeld und beim Mutterkonzern Swiss Steel AG in der Schweiz mit großer Energie weiter. Nach der Streichung von 350 Arbeitsplätzen und weiterhin geplantem Personalabbau, Synergienutzungen, Effizienzverbesserungen, Strukturänderungen und erfolgtem Verkauf von Unternehmensteilen sowie gescheitertem Versuch der Veräußerung von Produktionsstätten in Frankreich gehen die Bemühungen getrieben von Ereignissen der zurückliegenden Wochen und Monate weiter: Neue erfahrene und renommierte Kräfte im Verwaltungsrat sollen den Konzern auf Vordermann bringen.