Unterwegs in Krefeld So romantisch ist Krefeld am Valentinstag

Der Valentinstag fällt in diesem Jahr auf den Aschermittwoch. Doch Karneval und Romantik gehen nicht für jeden Hand in Hand, und so muss eine Alternative zum jecken Treiben her. Klassiker wie ein Restaurantbesuch gehen immer, doch was hat Krefeld eigentlich sonst noch am 14. Februar zu bieten? Wir haben uns einen Überblick verschafft und geben Tipps.